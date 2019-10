«Produttori e clienti preoccupati il centro perde un altro servizio»

LA POLEMICA

MACERATA Ultimo giorno di lavoro per gli agricoltori che vendono i loro prodotti all'interno del mercato delle erbe di via Armaroli. Ieri ai cinque produttori presenti è arrivata la comunicazione che dovranno lasciare questo sito che presto verrà ristrutturato, trasferendo la propria attività presso l'ex mattatoio di via Panfilo. Una decisione contestata sia dai produttori agricoli, che invece vorrebbero restare in centro, e dagli stessi residenti che in questo modo vedono impoverirsi ulteriormente l'offerta di servizi dentro le mura. Lo storico palazzo del mercato delle erbe si trasformerà in uno spazio polifunzionale diviso in tre ambienti: spazio di accoglienza, area collettiva coworking e una sala conferenze di novanta posti per convegni.

I servizi

Un progetto finanziato con fondi Fesr e Fse della Regione Marche nell'ambito di Iti, In-Nova Macerata, per un importo di 500.000 euro. «Dopo che dal centro storico sono stati portati via servizi, scuole ed uffici ora anche questo antico presidio viene sradicato sottolinea la consigliera comunale del M5S, Carla Messi- con nocumento sia per i produttori agricoli che da sempre effettuano in quel sito la loro attività, ma anche a scapito dei residenti che già sono alle prese con una carenza di negozi alimentari e di frutta e verdura. Spostare questo mercato, che storicamente è stato sempre in quel luogo, addirittura nell'ex mattatoio di via Panfilo non ha senso. Io credo, invece, che se quell'edificio ha il nome di mercato delle erbe non lo è a caso. C'è preoccupazione sia nei produttori che nei clienti per questa decisione: dico, bene sfruttare i fondi Iti per sistemare il palazzo, ma in questo progetto sarebbe stato importante mantenere in qualche maniera l'identità di quel luogo, magari rafforzandola e incentivando la presenza dei produttori».

L'affondo

Anche la Lega si schiera apertamente contro questa decisione adottata dall'amministrazione comunale. «Chiudere e spostare altrove in modo definitivo il mercato delle erbe attacca il consigliere Andrea Marchiori- è una scelta sciagurata che non trova alcuna motivazione ne per l'aspetto storico che ha il mercato che per la prospettiva di mantenere la residenzialità nel centro storico. L'ambiente è talmente grande che potrebbe essere ricavato uno spazio da destinare ai produttori agricoli senza che ci sia questa delocalizzazione in via Panfilo. Come minoranza faremo sicuramente delle iniziative a sostegno delle rivendicazioni di chi in quel luogo ci lavora ma anche dei cittadini che rischiano di perdere un servizio molto utile alla collettività».

m. g.

