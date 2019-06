Prodotti di qualità Si punta forte sui cibi biologici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ECCELLENZAMACERATA Il cibo che viene cucinato nelle mense degli istituti scolastici della città è di primissima qualità. Le mense del Comune di Macerata sono tutte verde-bio e nelle scorse settimane hanno ottenuto un attestato di sostenibilità green ponendosi al settimo posto tra 52 città italiane prese in esame per la qualità e la sostenibilità delle mense scolastiche, seconda nelle Marche. Macerata è tra le città dell'eccellenza per il biologico con oltre il 70% di prodotti bio utilizzati a scuola. Altra caratteristica di qualità...