Problema dei parcheggi anche per Francesco Pievaroli, titolare del bar pasticceria Filoni in via Domenico Annibali. «Lo spostamento degli uffici dell'Asur ha creato alcuni disagi ai nostri clienti che spesso non hanno un posto per parcheggiare l'auto e fermarsi», spiega. Un'idea è quella di utilizzare lo spazio verde che si trova poco prima della rotonda che porta a Macerata, lungo via Moretti per intenderci, per poter sistemare lì alcuni stalli; basterebbe un po' di ghiaia per realizzare un posto dove parcheggiare le auto e dare ai clienti e ai lavoratori maggiore respiro. Un'altra necessità è quella dell'installazione di una rotatoria all'inizio di via Vittorio Veneto dato che parliamo di strade ampie e prive di dissuasori dove spesso le auto procedono a velocità sostenuta».

La sicurezza

C'è chi invece, da lavoratore che vive quotidianamente la frazione non da residente, è soddisfatto del movimento che c'è nel quartiere. Una voce fuori dal coro quella di Giuseppe Tartabini di Primo Piatto in via Donato Bramante. «Frequento Piediripa soltanto negli orari del pranzo e della cena e posso dire che per noi il commercio va abbastanza bene e non noto grandissimi problemi. Anche sul fronte della sicurezza, nonostante abbiamo avuto uno spiacevole episodio in passato, devo constatare che il quartiere è molto tranquillo e sicuro. Certo, si può sempre migliorare, ma la situazione è buona».

Alessandra Bastarè

