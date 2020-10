«Prioritaria la sicurezza sismica delle scuole»

MACERATA «Forse ho perso qualche dichiarazione dei componenti della nuova giunta, ai quali faccio i migliori auguri per il cammino appena iniziato, ma non nascondo che avrei gradito che questo cammino iniziasse almeno con un accenno, sul tema della sicurezza sismica degli edifici comunali adibiti ad edilizia scolastica, per lo meno dagli assessori che hanno firmato per una delega che include questo tema». E' quanto afferma in una nota Francesco Baldantoni, segretario ed ex candidato della lista civica La città di tutti. «Questa non vuole essere certo una critica, non hanno neanche iniziato la partita vera e propria, sono solamente stati convocati per la partita ed hanno appena ricevuto una maglia da titolari. Il gergo sportivo è un omaggio al decimo compleanno di Overtime».

Il promemoria

«Ma vuole essere un promemoria considerando che dalle dichiarazioni che ho letto, sono tutti in fase di studio, quindi quale occasione migliore per ricordare il tema della sicurezza sismica delle scuole, punto che alle recenti elezioni amministrative, era nel programma del centrosinistra ma anche dell'attuale maggioranza di governo della città. Vorrei sottolineare che questo argomento è un'eredità importante, già in parte finanziata, in quanto diverse scuole hanno già i fondi assegnati per intervenire, che questa maggioranza non può chiudere in cassaforte e lasciarla nel dimenticatoio solo perché figlia della vecchia amministrazione, un ringraziamento particolare va a Paola Casoni per quanto fatto in merito. A mio avviso certi temi non possono avere un colore politico, ma sono trasversali e sono una responsabilità importante e meritano un posto tra le priorità».

