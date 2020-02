Primarie, 6 liste per Ricotta il centrodestra nel marasma

LA POLITICA

MACERATA Il centrosinistra in rampa di lancio dopo la vittoria di Narciso Ricotta alle primarie, che con il 42% dei voti ha rispettato le proiezioni della vigilia. La coalizione si compatta dopo il voto ed è già al lavoro per definire le liste. Potrebbero essere sei: quelle dei quattro protagonisti delle primarie, Italia Viva e una formazione che fa riferimento al medico Marco Sigona. Domenica la vera sorpresa è stato il consigliere David Miliozzi, secondo con 601 voti (22%). «C'è un dato elettorale che ci ha sorpreso - ha detto -: abbiamo vinto nel seggio del centro storico. Una soddisfazione enorme, perché il centro storico è il simbolo di Macerata. Il centro storico deve ripartire, ha bisogno di un rilancio».

L'altro fronte

Il centrodestra resta al palo per l'indicazione del candidato sindaco: scaduto l'ennesimo ultimatum le primarie del centrosinistra ora partiti e movimenti del fronte moderato si sono presi alcuni giorni di riposo per fare il punto della situazione, ufficializzare il nome del candidato e cercare di uscire da un complicato rompicapo fatto di veti e di sgambetti. Nessun incontro è alle porte, il tavolo del centrodestra non è nemmeno ancora stato riconvocato. Brucia ancora lo scambio cruento di dichiarazioni poco concilianti tra la Lega e diversi esponenti degli altri movimenti del centrodestra.

La posizione

La Lega non sembra voler recedere di un passo dalla volontà di indicare come candidato sindaco il consigliere comunale Andrea Marchiori reputandolo in grado di guidare la coalizione dopo l'esperienza politica maturata in Comune e grazie anche alla professione di avvocato svolta. Il problema con Forza Italia si è però evidenziato subito all'apparir del nome: gli azzurri sostanzialmente non gradiscono che il candidato sindaco sia uno Marchiori approdato alla Lega dopo un passaggio in Forza Italia. Il veto annunciato dagli azzurri viene evidenziato anche da Fratelli d'Italia che però sembra agitarlo strumentalmente al fine di vedere definita prima la candidatura a governatore della Regione, dove al meloniano Francesco Acquaroli si sta contrapponendo il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, civico ma con il sostegno della Lega. Senza il via libera ad Acquaroli non ci sarà per la Lega il via libera a Marchiori a Macerata, anche se è possibile che il partito di Salvini preferisca avere il candidato governatore delle Marche piuttosto che il candidato sindaco di Macerata. Quale che risulti essere la soluzione finale, ne deriva che il centrodestra maceratese resta in una posizione di attesa ed arrivare dopo il centrosinistra non fa che alimentare tensioni nella compagine e tra i militanti che avrebbero voluto essere già in pista da un pezzo ed invece si ritrovano con un Ricotta che si muove da candidato sindaco già da parecchi mesi.

I tempi

L'appuntamento elettorale si avvicina e si riducono anche gli spazi di manovra, difficile ora che possa uscir fuori qualcuno dalla società civile disponibile a mediare. Dunque l'unica soluzione praticabile appare essere quella di un componente del tavolo maceratese del centrodestra con Andrea Marchiori che resta in pole, salvo essere superato all'ultima curva in virtù di accordi legati alle elezioni regionali. Dunque in ordine ad avere le maggiori probabilità di competere sono appunto Andrea Marchiori e Francesca D'Alessandro per Fratelli d'Italia: dovesse esserci spazio per un proverbiale terzo tra i due litiganti potrebbe tornare in auge qualcuno tra l'azzurro Riccardo Sacchi e l'ex sindaco Anna Menghi.

Il ruolo

Sacchi ostenta tranquillità ma potrebbe anche guardare con interesse a una candidatura regionale, mentre è possibile che Anna Menghi gradisca e molto una simile ipotesi dopo l'avventura del Duemila. Maurizio Mosca assicura di non volerne sapere di candidature a sindaco ma è esattamente il fatto di ripetere spesso questo concetto che lascia credere che magari un pensierino, se richiesto, ce lo farebbe pure. Tacciono i centristi del presidente della Provincia Antonio Pettinari: la posizione di campo dovrebbe essere quella del centrodestra ma le candidature ai vertici di Comune e Regione potrebbero anche causare ulteriori movimenti. Si dice ci sia stato un accordo di massima tra i centristi e Castelli e lo sfumare della candidatura dell'ex sindaco di Ascoli ha indotto la nascita di uno schieramento civico di sostegno al sindaco di Civitanova Ciarapica: possibile che i centristi restino nel polo moderato regionale anche con Acquaroli candidato. Il Comune di Macerata? Per il centrodestra può attendere ancora.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA