Prima messa riaperta ai fedeli a Santa Maria in Selva dopo la morte dello storico parroco don Giuseppe Branchesi. Il sacerdote è morto lo scorso 19 aprile a causa di complicazioni dopo il contagio dal Coronavirus. Una figura fondamentale e trainante per la piccola comunità del Treiese che l'ha voluto omaggiare di uno striscione con su scritto «Ciao Fratello» affisso all'esterno della chiesa. Nel giorno della festa dell'Ascensione, la celebrazione eucaristica è stata officiata dal nuovo parroco don Igino Tartabini. Al fianco dell'altare l'immagine di don Peppe, come veniva abitualmente chiamato, comprensibilmente ancora presente nell'animo e nella commozione dei fedeli. «Ricordiamo il nostro fratello don Giuseppe che ci illumina del Cielo in questa giornata ed è sempre in Comunione con noi - ha affermato don Igino, che, tra gli altri incarichi, è anche parroco a Chiesanuova di Treia e a Camporota -, lui rappresenta un raggio di sole che unisce Cielo e Terra e che ci invita a non disperarci, ma a sperare in un futuro migliore attraverso la nostra fede. In questi giorni, perciò, anche se la tristezza ci fa soffrire, c'è la certezza che staremo sempre insieme». Martedì scorso, a un mese dalla dipartita di don Peppe, il comitato parrocchiale aveva anche resa pubblica una lettera di omaggio a quanto costruito e rappresentato dal parroco, a livello pastorale e sociali, in questi lunghi anni.

