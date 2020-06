Prevenzione delle dipendenze Iesari: «Raggiunti gli obiettivi»

IL PROGETTO

MACERATA La seconda edizione del progetto Build The Future, il progetto di educazione e prevenzione alle varie forme di dipendenze rivolto alle giovani generazioni realizzato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, promossa dal Comune di Macerata in partnership con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'Asur AV3 e in collaborazione con l'associazione Glatad Onlus, ha raggiunto gran parte dei suoi obiettivi, nonostante l'emergenza sanitaria abbia impedito la realizzazione del festival e delle trasformazioni dei luoghi cittadini scelti dagli alunni. «Il progetto, messo in campo da due anni, persegue un importantissimo obiettivo di prevenzione nei confronti delle dipendenze patologiche come droga e alcool - interviene l'assessore Mario Iesari -. Si propone infatti di favorire nelle classi di età più giovani lo sviluppo delle capacità personali che evitino la ricerca delle facili scorciatoie per affrontare sfide e problemi che la vita mette di loro di fronte. Gli aspetti qualificanti del progetto sono quindi il target di riferimento che include anche gli scolari delle ultime classi delle elementari e gli studenti delle medie inferiori e l'alto numero di giovani coinvolti, più di 500 quest'anno. Mi auguro proprio che questo progetto possa continuare a dare i suoi frutti».

