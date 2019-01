Preso il super pusher di Macerata la coca nella mansarda della nonna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO SBALLOMACERATA Più di una volta aveva attraversato il pianerottolo per andare nell'appartamento vicino dove vive la nonna. Andava sì per salutare l'anziana, ma anche per nascondere in mansarda un pacco piuttosto scomodo: 705 grammi di cocaina. È finito in manette Christian Perugini, 33enne di Morrovalle, considerato dagli investigatori un super pusher della polvere bianca. Ora tremano i clienti, la cui identificazione è ancora in corso. Il giovane è stato fermato mercoledì pomeriggio dai carabinieri a bordo della sua Lancia Y con...