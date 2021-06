Presentata la nuova app Ecco Cuore di Marche

MACERATA Nella Sala Verdi del Palazzo Municipale di Cingoli è stata presentata la nuova web app Cuore di Marche, promossa dal consorzio dei Comuni aderenti all'Unione Montana Potenza-Esino-Musone. Presenti all'incontro l'assessore al turismo Cristiana Nardi e il consigliere comunale Monaldo Vignati che è anche assessore dell'Unione Montana, il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi (nonché presidente dell'Unione Montana), i rappresentanti dei Comuni dell'Unione, i responsabili del progetto Marche outdoor della Regione, i dirigenti dell'azienda Marche Expirit che hanno curato e realizzato il progetto.

La base

Cuore di Marche rappresenta la base per una valorizzazione strutturata e coordinata dei territori interni delle Marche, nel segno digitale e dell'esperienza. Il progetto mette al centro gli operatori locali di tutta la filiera dell'accoglienza turistica che potranno unirsi per creare pacchetti turistici innovativi e proporsi ai visitatori nazionali e internazionali con strumenti all'avanguardia. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di innovazione turistica, dove sperimentare nuove proposte anche a beneficio delle progettazioni regionali, come MaMa - Marca Maceratese (la rete dei 55 Comuni della Provincia di Macerata), Marche Outdoor (la piattaforma dedicata al cicloturismo e al turismo all'aria aperta) e Homo Faber Le Marche del saper fare (il nuovo cluster turistico regionale dedicato alle esperienze enogastronomiche e artigianali. Il Maceratese insomma punta sempre più sul turismo come forma di ripartenza nel periodo post terremoto e post Covid e il digitale rappresenta sicuramente la nuova importante frontiera da questo punto di vista per la crescita e lo sviluppo.

