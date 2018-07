Prende a sprangate il padre 80enne salvato dalla polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AGGRESSIONE MACERATA Prende a sprangate il padre ottantenne. Arrestata la figlia. Era ubriaca quando i poliziotti l'hanno bloccata. L'intervento degli agenti della Squadra Volante ha messo fine a una scia di violenza e dolore, sia fisico sia psicologico, che andava avanti da anni. Una vicenda familiare amara, carica di dramma, è quella emersa giovedì scorso in un appartamento in via dei Velini. Erano circa le ore 20 quando una pattuglia della Volante, diretta dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe, impegnata in un servizio di controllo...