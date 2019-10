Pratiche lumaca, chiuso solo il 3%

MACERATA All'indubbio successo per il completamento del polo scolastico alle ex Casermette fa da controcanto, però, una ricostruzione post sisma ancora praticamente ferma: meno del 3% sono le pratiche chiuse. È il quadro sconfortante descritto nei giorni scorsi dall'assessore ai Lavori pubblici di Macerata Narciso Ricotta. «Nel nostro Comune spiegò allora Ricotta - sono 819 le pratiche aperte di ricostruzione in seguito ai sopralluoghi fatti ed alle inagibilità che sono state dichiarate, vale a dire il 13% dell'intero complesso degli edifici residenziali di Macerata. Di queste 819 pratiche che noi ci aspettiamo vengano presentate, ne sono arrivate solamente 179, pari appena al 22%. Di queste che sono state presentate appena il 33% di pratiche sono state evase, cioè hanno ottenuto il contributo previsto per la ricostruzione. Ma il dato ancora più allarmante è che tra coloro che hanno percepito il contributo solamente il 2,7% sono giunti alla conclusione dei lavori ed hanno ristrutturato la propria abitazione». Il capoluogo, quindi, non risulta avere un trend differente da quello dell'intero cratere sismico: una situazione preoccupante anche alla luce del fatto che nella maggioranza dei casi si tratta di interventi di entità lieve e solo in casi minori si può parlare di abbattere e ricostruire palazzi danneggiati dalle scosse. «Bisogna partire coi progetti e anche in fretta aveva avvertito Ricotta -. Bisogna che chi ha diritto ad avere il contributo statale presenti le domande, chi ha avuto danni si adoperi a presentare i progetti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA