POTENZA PICENA Oggi alle ore 21 i genitori delle alunne e degli alunni dell'istituto comprensivo Leopardi di Potenza Picena saranno i protagonisti del percorso di formazione, già avviato con i docenti, verso una pedagogia delle emozioni condivisa tra scuola e famiglia. L'incontro sarà un'importante occasione per riflettere su quel vaccino per la cura del disagio dei minori rappresentato dall'empatia, dall'accoglienza dell'adulto, terapia preventiva che aiuta a sostenere la frustrazione con consapevolezza, accettazione e spunto per migliorare. «Si tratta di un percorso formativo già programmato lo scorso anno e procrastinato per l'emergenza Covid - spiega la dirigente scolastica Alessandra Gattari -. Le grandi professionalità di Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani, noti ideatori della Didattica delle emozioni, nei loro incontri con i docenti hanno fatto comprendere l'emergenza di dotare gli alunni di una valigia di sicurezza attrezzata (cit. Schiralli) per fronteggiare le avversità che inevitabilmente l'esistenza propone a tutti, indistintamente, e alle quali spesso i giovani rispondono - o meglio non rispondono rifugiandosi nell'alcol e in altre illusorie vie di fuga». L'evento, aperto a tutti, può essere seguito su piattaforma Meet, collegandosi al link pubblicato sul sito dell'Istituto www.icpotenzapicena.edu.it, nella sezione Emozioni nello zaino.

