POTENZA PICENA Nell'ambito delle iniziative anti-Covid intraprese dal Comune di Potenza Picena, il sindaco Noemi Tartabini ha firmato un'ordinanza che vieta l'accesso alle spiagge libere del litorale di Porto Potenza per la notte tra il 14 e 15 agosto, dalle ore 21 alle ore 5,30, al fine di evitare situazioni e occasioni di assembramento di difficile controllo a salvaguardia della salute ed incolumità pubblica. È inoltre vietato l'accesso alle spiagge in concessione oltre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari, restando consentito l'accesso ai locali e alle aree, situati sul demanio marittimo, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. A tutte le attività commerciali, artigianali e agli esercizi pubblici sarà vietata, dalle ore 21 alle ore 5,30, la vendita da asporto di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie di vetro, consentendo solo la vendita previa mescita in contenitori di carta o materiale compostabile. È inoltre vietata la somministrazione di superalcolici e la vendita di alcolici e superalcolici. A tutte le persone presenti sui luoghi pubblici del territorio del Comune di Potenza Picena, dalle ore 21 alle ore 5,30, è vietata la detenzione di contenitori in vetro o in lattina.

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA