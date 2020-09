POTENZA PICENA A seguito della conferenza unificata Stato Regioni, svoltasi il 31 agosto scorso, sono state comunicate le linee guida per il trasporto pubblico e nello specifico per quello scolastico. L'altro ieri il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini ha convocato l'Azienda di Trasporti Sap, concessionaria del servizio per il territorio potentino, per definire la situazione a livello locale. In considerazione della nuova normativa che prevede l'80% di capienza massima ed i 15 minuti di permanenza sui mezzi, a partire dal pieno carico, non sono state rilavate particolari criticità tanto da confermare i tragitti e gli orari degli anni scorsi, E' stata confermata anche la presenza di un assistente a bordo, oltre l'autista, su tutti gli scuolabus. Valgono le raccomandazioni generali di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica per l'accesso al trasporto scolastico: la misurazione della temperatura degli studenti dovrà avvenire a domicilio e non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi centigradi e dovrà essere effettuata l'igienizzazione delle mani. Resta l'obbligo, per gli studenti con età superiore ai 6 anni, di indossare a bordo degli scuolabus i dispositivi di protezione individuale, fatto salvo chi è affetto da particolari patologie debitamente certificate. Prima di prendere servizio il personale addetto verrà sottoposto a test sierologico mentre i mezzi saranno sanificati con il trattamento all'ozono. «Si raccomanda la massima sensibilità e collaborazione delle famiglie per far fronte a questa emergenza sanitaria ancora in atto», conclude Tartabini.

