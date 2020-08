Posti dimezzati per gli studenti il trasporto scolastico è un rebus

IL REPORT

MACERATA Nessuna deroga alla distanza di un metro fra i passeggeri, separatori da installare sui mezzi, differenziazione degli orari scolastici. Il Comitato tecnico scientifico ha dettato i parametri con cui potrà riprendere il trasporto scolastico, norme che mandano in tilt le aziende maceratesi del tpl che, pur mettendo in campo tutta la potenza di fuoco delle proprie flotte di pullman e di conducenti, non sono in grado di garantire il servizio per tutti gli studenti della provincia.

Il servizio

«Nelle ore di punta del servizio scolastico viaggiano in provincia tra i 115 ed i 120 pullman afferma il dirigente della programmazione del Contram, Alessandro Campanelli -: anche mettendo in campo i mezzi che vengono adibiti al noleggio e altri veicoli aggiuntivi non riusciremmo mai a mettere su strada altri 55/60 veicoli aggiuntivi di cui non disponiamo. Così come lo stesso discorso è per i conducenti. La questione, poi, non è legata neppure ad un problema di risorse: ammettendo che avessimo la disponibilità economica per acquistare altri pullman è impossibile reperire sul mercato 80 mezzi nei 4 mesi intercorsi da fine anno scolastico ad inizio del nuovo. Ci stiamo scervellando da settimane sulla riprogrammazione delle corse: ne abbiamo fatte 6/7 in pochi mesi quando ciò avviene in dieci anni di norma. Visto che la situazione è in costante evoluzione confidiamo che il 7 settembre, quando verrà emanato il nuovo Dpcm, vengano adottate misure compatibili con le possibilità che come Contram abbiamo».

I contatti

I contatti con la Regione sono continui per individuare soluzioni praticabili: l'ordinanza che a suo tempo fece il presidente Ceriscioli per le Marche non obbligava al distanziamento di un metro sui mezzi del tpl e sui treni. Ma, da quanto sembra, l'indicazione nazionale risulta preminente e di fatto azzera quell'ordinanza che, comunque, non è mai stata revocata. «Il quadro è molto complicato prosegue Campanelli - perché il Cts è fermo sulle sue decisioni che comportano il metro di distanza a bordo degli autobus. L'obbligo delle mascherine non deroga a questo metro di distanziamento, quindi le nostre capienze saranno ridotte almeno del 50%. Ciò vuol dire che un mezzo che, tra posti seduti ed piedi, fa viaggiare sino a 70 persone ce ne potremmo far salire non più di 35. Siamo in contatto anche con gli istituti scolastici per individuare qualche soluzione per far fronte a questa situazione se non ci saranno ripensamenti o cambi di rotta da parte del Cts».

L'ordinanza

L'ordinanza regionale consentiva il riempimento del 100% dei posti a sedere sui pullman, tagliava un 25% di capienza dei posti in piedi ma non arrivava al 50% che adesso viene imposto a livello nazionale: consentiva questo in base alla presenza di igienizzante a bordo ed obbligo di mascherine. In conferenza Stato-Regioni l'input del Cts è stato quello di annullare le ordinanze regionale emanate prima del Dpcm del 7 agosto scorso (e quella marchigiana era stata emanata due giorni prima) e quelle nuove dovranno essere vagliate dal Comitato tecnico scientifico prima che la Regione le possa promulgare. «Se la situazione resta quella attuale il Contram non ha pullman e autisti per garantire il servizio di trasporto scolastico a tutti sottolinea Campanelli- per cui è necessario che le scuole individuino percorsi alternativi che possono andare dallo scaglionamento dell'orario, ai doppi turni mattino e pomeriggio, riconsiderando anche l'uso in parte della didattica a distanza. Anche l'entrata scaglionata non è risolutiva perché parliamo di pochi minuti e non di almeno 3 ore che consentirebbe agli autobus di tornare da dove sono partiti per fare un altro viaggio. Il problema riguarda tutte le città, non solo le più grandi: faccio l'esempio della tratta Visso-Camerino che caricava 55 studenti tutti seduti, ora dovremo mettere due pullman. Presto partiremo con la campagna abbonamenti per gli studenti e solo allora avremo il polso della situazione e capiremo se tutti i ragazzi proseguiranno ad usare i pullman oppure no». Contram che è pronta a mettere in campo tutti i veicoli disponibili, anche quelli tenuti solitamente di scorta in caso di rotture di altri mezzi e lo stesso dicasi con il personale conducente che dovrà fare orari straordinari per cercare di sopperire all'emergenza che si sta profilando sul tpl scolastico.

Mauro Giustozzi

