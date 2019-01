Post sisma, ritardi record «Ora bisogna semplificare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FOCUSMACERATA «Per la ricostruzione la priorità per l'intero cratere è di far partire le opere pubbliche, bisogna semplificare e coinvolgere i sindaci. E serve maggiore personale». Sono queste le richieste del sindaco di Macerata Romano Carancini, per accelerare la ricostruzione. Le stesse che qualche giorno fa hanno avanzato i quaranta sindaci provenienti dalle varie regioni, che si sono ritrovati a Camerino, per preparare un documento, per chiedere al governo di far partire la ricostruzione che non c'è.La visitaOggi l'occasione di...