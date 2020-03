PORTO RECANATI Tutti i locali pubblici disinfettati contro il pericolo di Coronavirus: è quanto disposto ieri in via precauzionale dal sindaco di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo. Dalla sede comunale alle scuole, alle palestre: tutto passato sotto disinfettante. «L'ho disposto proprio per sfatare tanto allarmismo legato ad eventuali contagi - ha spiegato il sindaco - . Mi auguro che la preoccupazione, almeno per miei concittadini, sia superata». La preoccupazione resta, però, tra gli operatori turistici che nel giro di poche ore si sono visti disdire diverse prenotazioni per Pasqua e per l'estate. «Si è diffuso un allarmismo spaventoso - denuncia il referente dell'Abat di Porto Recanati Cristian Gambelli- Molte aziende e piccole attività sono andate ancora più in crisi. E' una situazione gestita nel peggiore dei modi. Come imprenditori non possiamo stare a guardare. Invito i colleghi ad andare insieme davanti al palazzo della Regione per chiedere spiegazioni al governatore Ceriscioli. Non riesco a comprendere il meccanismo messo in moto per gestire questa situazione. So solo che tra colleghi ci siamo sentiti e c'è molta apprensione per i risvolti negativi che queste ordinanze, emesse e annullate, possono avere sulla stagione. Prima di fare certe azioni bisogna sapere dove si va a finire e che danni si provocano.

