Porto Recanati, sugli scuolabus si sale senza febbre Segnaposto a bordo

LE DECISIONI

PORTO RECANATI Sono già iniziati da tempo i lavori necessari per l'adeguamento degli spazi aula in modo da avere dimensioni delle classi tali da poter osservare scrupolosamente le direttive anticovid a Porto Recanati; i lavori in particolare sono in avanzata fase di esecuzione e tutto sarà pronto nei tempi previsti. «Nel nostro Comune, quindi, non sarà necessario reperire spazi collocati in strutture diverse e distanti con grande vantaggio per gli alunni in termini di spostamento, per le famiglie e per le attività didattiche», commentano dall'amministrazione.

Per quanto riguarda i trasporti vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per l'autista, al quale non è consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni. La distribuzione degli alunni a bordo verrà definita mediante segnaposto. Prima di salire gli studenti dovranno verificare di non avere la febbre con modalità da definire.

La capienza

È chiaro e scontato che la capienza degli autobus sarà pressoché dimezzata e saranno necessari più turni di trasporto. Ciò potrebbe comportare un ritardo quotidiano nell'inizio dell'orario scolastico e nel ritorno a casa degli studenti.

In relazione all'uso dei locali mensa tutto dipenderà dal numero degli alunni che ne usufruiranno; in ogni caso si è verificato che il massimo disagio potrà essere quello di dover fare due turni. In relazione all'uso del plesso della scuola per l'infanzia in occasione delle prossime consultazioni elettorali non sarà possibile non utilizzare del tutto il plesso scolastico Rodari per mancanza di spazi alternativi in quantità sufficiente ma si riusciranno a decentrare almeno quattro sezioni utilizzando luoghi idonei dal punto di vista strutturale, della sicurezza, della facilità logistica per il raggiungimento del seggio, della controllabilità dall'esterno e della possibilità (obbligatoria) di alloggiare almeno due persone delle forze dell'ordine in maniera adeguata.

