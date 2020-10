PORTO RECANATI, INFETTATA UN'INSEGNANTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADINO

L'EPIDEMIA

MACERATA Salgono i positivi al Covid-19 in Provincia. Sono 53 i nuovi contagiati nel Maceratese registrati ieri sui 226 comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche, 1.565 sono invece le persone in isolamento domiciliare (12 in più rispetto al giorno precedente); di queste 248 presentano sintomi mentre 39 sono operatori sanitari. Uno il ricovero nel reparto di terapia sub-intensiva dell'ospedale di Macerata tre invece (uno in più di ieri) quelli che si trovano al pronto soccorso del nosocomio di Civitanova.

I decessi

E' stata registrata una vittima al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata; si tratta di un 95enne (il decesso non è stato ancora inserito tra quelli del bollettino regionale, ndr.) che era risultato positivo al virus. Deceduta anche una donna di 77 anni di Treia. «Da registrare purtroppo il primo decesso di una persona contagiata a metà ottobre che aveva già patologie pregresse» si legge in un post dell'amministrazione comunale. Sempre a Treia sono tutti negativi i tamponi effettuati sugli assessori e sui consiglieri comunali di maggioranza dopo che il sindaco Franco Capponi è risultato positivo al Covid-19.

I casi

Due casi di positività sono stati registrati all'Energym Sport Center di Civitanova; a comunicarlo con un post sui social il direttore tecnico Matteo Cannone. «Si sono verificati due casi di positività al Covid-19 tra i nostri collaboratori spiega -. I soggetti risultati positivi si sono messi in isolamento non appena hanno avvertito i primi sintomi e di conseguenza ci siamo attivati subito per una sanificazione straordinaria degli ambienti interessati e abbiamo provveduto ad avvertire tutti coloro che avrebbero potuto avere un contatto stretto con i collaboratori. Stiamo lavorando dalla riapertura (25 maggio) nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti ed i protocolli Covid. Vi tranquillizziamo e vi invitiamo a continuare ad usufruire di tutti i nostri servizi (fitness e sport) nella massima sicurezza».

Le scuole

Positiva anche una maestra alla scuola materna paritaria Maria Ausiliatrice di Camerino. I bambini si trovano in isolamento e dopo le operazioni di sanificazione lunedì riprenderanno le normali attività del nido. In quarantena anche una classe seconda dell'istituto Da Vinci di Civitanova dopo un caso di positività. «Gli studenti si trovano in isolamento domiciliare fino al 29 ottobre spiega la dirigente Valentina Cannizzaro -. Per gli studenti la frequenza in presenza era già stata sospesa e si erano avviate le lezioni da casa». A Porto Recanati sono undici le persone positive al virus e 25 quelle che si trovano in isolamento fiduciario. È risultata positiva ieri «una insegnante dell'istituto comprensivo della nostra città ha fatto sapere il sindaco Roberto Mozzicafreddo -. L'insegnante è in quarantena e, per precauzione, tutta la classe è stata messa in quarantena mediante avviso ai genitori che sono stati convocati per riportare a casa i propri figli. L'istituto ha provveduto a pulire, disinfettare e sanificare l'aula che resterà chiusa fino al rientro degli alunni».

La quarantena

In quarantena fino al 31 ottobre anche una classe della scuola media di Urbisaglia in città sono 9 i positivi e 17 le persone in isolamento - a seguito di un caso di positività; a comunicarlo il sindaco Paolo Francesco Giubileo. Non sono più Covid-free i comuni di Muccia (una persona positiva e tre in isolamento) e di Gagliole (una persona positiva e una in isolamento). A Civitanova il sindaco Fabrizio Ciarapica, in qualità di autorità locale di Protezione Civile ha riattivato il Coc (Centro Operativo Comunale) per «assicurarela possibilità di tenere sempre efficiente un piano di emergenza Coronavirus anche attraverso l'impiego dei volontari della Protezione civile ed eventualmente altre associazioni del territorio». Tra le prime decisione il termoscanner nelle sedi comunali e personale al cimitero nei giorni dedicati alle festività dei morti per evitare assembramenti. Anche a Loro Piceno il sindaco Robertino Paoloni si sta riattivando per il Coc. Tutti i sindaci della Provincia invitano le proprie rispettive comunità al rigoroso rispetto delle norme anti-contagio per cercare di contenere la diffusione del contagio.

Alessandra Bastarè

