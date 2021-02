PORTO RECANATI C'è anche una collaboratrice Uniquepels di Porto Recanati fra gli esempi di autoimprenditoria femminile scelti da Univendita, l'associazione di categoria della vendita a domicilio, per raccontare come il settore contribuisce agli obiettivi del Recovery plan. È Pina Telesca, 57 anni, che ha fatto della sua passione per i cosmetici un lavoro. «Il suo percorso professionale - scrive Uniquepels in una nota - l'ha portata a gestire per l'azienda una vasta area delle Marche, offrendo a sua volta opportunità ad altre consulenti e team leader». «Prima di entrare in questa azienda avevo fatto tanti altri lavori che mi lasciavano poco tempo per seguire le mie figlie racconta la donna . Ho cominciato con la vendita di prodotti di bellezza per sfida con me stessa e convinta della bontà di quello che proponevo». In poco tempo il passaparola ha permesso a Telesca di crearsi un buon giro di clienti e pian piano di occuparsi dello sviluppo commerciale della sua area, preparando e gestendo altre consulenti e team leader. Innalzare l'occupazione delle donne, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, aumentare il tasso di occupazione femminile, che in Italia non arriva al 50% e sostenere l'avvio di aziende a conduzione femminile sono alcuni degli obiettivi dichiarati dal Recovery plan. «L'Italia è molto indietro - scrive Univendita - , ma ci sono settori economici in controtendenza, come quello della vendita a domicilio».

