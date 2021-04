PORTO POTENZA Prenotazioni avviate e prezzi invariati per favorire il cliente. È ciò che emerge anche dagli operatori di Porto Potenza, già al lavoro per allestire la spiaggia. «Stiamo preparando per essere pronti quando ci saranno i primi arrivi - dice Francesco Vavallo del Nettuno - . Credo che per inizio maggio si potrà partire. Abbiamo molte prenotazioni, forse più dello scorso anno. Non si trovano appartamenti in zona per il periodo estivo e questo è di buon auspicio. Lo scorso anno era andata molto bene e ora siamo facilitati dai protocolli che già conosciamo». Gli fa eco Primo Mazziero de Lo scoglio: «La spiaggia è pronta, posso già mettere gli ombrelloni. Le prenotazioni arrivano, il problema sarà il lavoro al bar e al ristorante per cui c'è ancora incertezza. I numeri sembrano in linea come gli altri anni, magari non c'è chi prenota per un periodo lunghissimo, ma comunque c'è ricambio e la spiaggia sarà sempre piena. Pare ci sia molta voglia di mare. Mi auguro che la stagione sia buona come lo scorso anno». Più preoccupata, invece, Laura Giri: «Inizieremo a sistemare la spiaggia a maggio - dice la titolare del Giri Beach - perché comunque la stagione balneare comincerà a giugno. Le prenotazioni stanno arrivando, soprattutto di chi ha paura di restare senza posto. Devo dire che ho anche nuovi clienti, sempre della provincia, che hanno deciso di non andare in vacanza fuori e hanno prenotato da noi. Per quanto riguarda le restrizioni, però, temo solo che siano maggiori dello scorso anno a livello nazionale e che potremmo non lavorare bene come nel 2020, ma staremo a vedere».

g. san.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA