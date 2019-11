«Porteremo la questione in Parlamento»

MACERATA Il consigliere regionale M5S Peppino Giorgini ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della Regione e all'assessore alla Sanità per chiedere conto di come la Regione Marche «intenda fronteggiare l'escalation di episodi di aggressione e violenza che si verificano con cadenza ormai allarmante nelle strutture sanitarie marchigiane. L'aggressione a Giuli è infatti solo l'ultima di una serie di episodi inquietanti». La vicenda è al centro di un altro intervento a firma della deputata pentastellata Mirella Emiliozzi: «Non è possibile che un professionista che lavora per la collettività debba temere per la propria incolumità fisica mentre è in servizio. Con i colleghi parlamentari, regionali e comunali stiamo lavorando a una serie di iniziative e proposte per cercare di aiutare queste persone e tutelarle. Se la Regione non si attiverà presto e bene, porteremo la questione nelle Aule parlamentari, perché è necessario e prioritario affrontare e risolvere questo problema. La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto come è un diritto quello a essere curati nel miglior modo possibile».

