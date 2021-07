Ponte sulla strada provinciale 10 Completato il risanamento

MACERATA La Provincia di Macerata ha concluso i lavori di risanamento strutturale del ponte che si trova sulla strada provinciale 10, Bivio Le Vergini-Civitanova Marche. Lungo circa 33 metri per 5,20 metri di larghezza, è realizzato in muratura di mattoni e attraversa il fosso Trodica, circa 6,5 chilometri dopo Macerata in direzione di Civitanova, a cavallo tra il territorio del capoluogo e Morrovalle.

L'intervento, del costo complessivo di 100.000 euro, è stato finanziato con risorse proprie della Provincia ed è stato eseguito dalla ditta Euroscavi di Castelraimondo che si era aggiudicata l'appalto. I lavori sono consistiti nel ripristino dell'integrità muraria dell'impalcato e nel completo rifacimento della soletta, in modo che l'interno dell'arco fosse così impermeabilizzato. Questo ha permesso anche di ancorare efficacemente le nuove barriere di sicurezza, garantendo una maggiore stabilità e solidità a tutta la struttura. «Con la conclusione dei lavori sul ponte - dichiara il presidente della Provincia Antonio Pettinari - abbiamo anche terminato l'asfaltatura che avevamo previsto per un lungo tratto, che comprendeva anche l'attraversamento di questo impalcato: si è trattato di un intervento complessivo per il quale sono stati stanziati 400mila euro. Chiuso il cantiere è stata ripristinata la circolazione a doppio senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA