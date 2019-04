Ponte sul Chienti, una trappola pedoni anche sulla carreggiata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAMACERATA Basta pedoni in mezzo alla strada sul ponte tra Piediripa e la zona industriale di Corridonia: l'amministrazione si impegnerà nella progettazione «nel più breve tempo possibile», e nella realizzazione del marciapiede per permettere ai cittadini che attraversano il ponte di farlo in sicurezza. È quanto deciso dal Consiglio comunale grazie all'approvazione, all'unanimità, di un ordine del giorno presentato da Paolo Renna (FdI) «per l'esigenza di garantire l'incolumità dei pedoni, che sono esposti a grandi rischi»....