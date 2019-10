Polo scolastico quasi pronto «Siamo ormai alle rifiniture»

LA RICOSTRUZIONE

MACERATA Dall'idea alla decisione: tre anni esatti. Era metà gennaio del 2017 quando l'allora commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, disse sì all'idea della giunta Carancini di creare un polo scolastico alle Casermette in via Roma e sarà gennaio 2020 quando con ogni probabilità le aule delle nuove scuole medie Alighieri e Mestica apriranno per la prima volta le porte a insegnanti, alunni e operatori scolastici. Il sopralluogo ai cantieri effettuato l'altro giorno dai dirigenti delle due scuole, dal commissario alla ricostruzione amministratori e tecnici comunali ha confermato che ormai si è alle ultime curve prima del traguardo.

Lo stato dell'arte

«L'attenzione sul polo di Macerata è grande e ben riposta non solo perché rappresenta una svolta dell'offerta scolastica cittadina ha chiosato il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini . Stiamo portando rapidamente a termine le rifiniture di un percorso progettuale e costruttivo complesso e, a tratti, accidentato come è fisiologico che sia per una tra le più importanti opere pubbliche del cratere. L'Alighieri e la Mestica, la cui inaugurazione è prevista a breve, sono un'eccellenza frutto dei criteri della massima sicurezza sismica e funzionale, un luogo ideale dove implementare quell'offerta formativa di qualità che contraddistingue i due istituti».

Il progetto

Dunque, il nuovo campus scolastico è ormai in dirittura di arrivo. Scuole moderne, funzionali, con standard di sicurezza assoluti - sono state definite al termine delle verifiche - così come altissimi saranno quelli dell'efficienza energetica, con aule luminosissime, dove materiali innovativi si sposano al legno, al vetro, all'acciaio, con percorsi tattili per rispondere al bisogno di orientamento e guida degli ipovedenti e ancora le vasche in legno installate nel giardino interno per gli alunni che hanno scelto di seguire il metodo Montessori, due palestre e un'aula magna. A tutto ciò si aggiunge - è la novità di questi mesi - un polo natatorio «il cui progetto ha ricevuto il plauso della Federazione italiana nuoto», dice il Comune. Tutto questo hanno potuto toccare con mano le dirigenti delle scuole Enrico Mestica e Dante Alighieri, Sabina Tombesi e Laura Vecchioli accompagnate dal sindaco Romano Carancini e dal commissario alla ricostruzione, insieme agli assessori Stefania Monteverde, Narciso Ricotta e Paola Casoni, ai tecnici della struttura commissariale Benedetto Renzetti e comunali Tristano Luchetti e Andrea Fornarelli e agli addetti delle imprese. Un percorso che il sindaco e il commissario hanno programmare per far verificare e allo stesso rendere consapevoli dello stato di avanzamento del cantiere, coloro che in prima persona lavoreranno nelle due nuove scuole. La visita fa seguito a quelle già effettuata con i rappresentanti dei genitori degli studenti dei due istituti scolastici e a Cantiere aperto, nel giugno scorso.

I commenti

«Siamo entrati nel cuore del nuovo campus scolastico delle Casermette e insieme, io e il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini ha afferma il primo cittadino maceratese - abbiamo espresso un sentimento di fiducia, non di appagamento, perché le opere realizzate fin qui e i lavori che dovranno completarsi ci fanno esprimere speranza. Ma la cosa più bella è stata l'espressione delle dirigenti scolastiche Sabina Tombesi e Laura Vecchioli e del presidente del Consiglio d'Istituto della Enrico Mestica Giovanni Posa che hanno condiviso con noi uno stato d'animo di ottimismo e di positiva aspettativa. Ci siamo ripromessi di continuare su questa strada, fino al completamente del progetto che, confidiamo, avvenga presto. Guardiamo avanti pensando ai nostri ragazzi». «Il nuovo polo scolastico - hanno confermato le dirigenti scolastiche che hanno avuto parole di apprezzamento per l'intera struttura - risponde pienamente alle esigenze della scuola e coniuga funzionalità ed estetica».

L'investimento

L'intervento per il nuovo polo scolastico prevede un investimento di 16 milioni di euro finanziati con ordinanza 14 del Commissario alla ricostruzione e con il contributo del Qatar, che si estende su un lotto di 24mila metri quadri per una volumetria di 60.324 mc, in grado di accogliere circa 1.000 studenti. Esso andrà a integrarsi con un popoloso quartiere e vedrà rigenerata un'area degradata da anni.

Giuseppe Porzi

