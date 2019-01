«Polo provinciale un grave danno per il territorio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SUMMIT CIVITANOVA Ospedale unico provinciale, il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, non si arrende. Il primo cittadino ha incontrato ieri a palazzo Sforza il presidente del comitato regionale Pro ospedali pubblici, Carlo Ruggeri per approfondire le posizioni del comitato sul Piano sanitario regionale, che verrà presentato lunedì. «Come sindaco della città più popolosa della provincia di Macerata e soprattutto della riviera ha spiegato - è mia intenzione ascoltare tutte le opinioni per arrivare a una sintesi che sia condivisa...