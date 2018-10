Polizia chiude cannabis shop «Droga nei prodotti venduti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BLITZ MACERATA Ci sono infiorescenze, sigarette, ma anche tisane nelle 38 tipologie di prodotti a base di marijuana analizzate e risultate tutte con effetto drogante. È stato così che gli agenti della Squadra mobile di Macerata hanno sequestrato 120 prodotti messi in vendita in un cannabis light di Porto Recanati e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il titolare e un socio. Vista la gravità dei fatti, il questore Antonio Pignataro ha anche disposto la chiusura del negozio.La seconda faseI dettagli della...