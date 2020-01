Polacco: «Comprate nelle attività di prossimità»

MACERATA Al via in tutta la provincia la caccia ai saldi. A tracciare un bilancio rispetto agli anni passati, su un fenomeno che spesso deve fare i conti con il cosiddetto wild web dando una risposta concreta con i negozi di prossimità, è il direttore Confcommercio Marche Massimiliano Polacco. «Nel 2008 si spendeva oltre 500 euro, nel 2020 300 euro, il 30% in meno spiega Polacco -. Anche i saldi hanno dunque sofferto il calo dei consumi. Rispetto però all'anno scorso, c'è un po' più di ottimismo e speranza». Un 2020 che, secondo Confcommercio Marche, sarà all'insegna della sostenibilità. «È importante iniziarlo con saldi sostenibili che permetteranno ai consumatori di fare acquisti consapevoli dal punto di vista solo socio-economico e ambientale spiega Polacco - . Comprare nei negozi di prossimità, quelli che animano le nostre vie, i nostri centri, le nostre città, significa toccare con mano la qualità, provare e trovare le taglie e le misure giuste, il tutto comodamente sotto casa, a prezzi molto competitivi e senza ansie di attese di un corriere o di dover ricorrere a fastidiose procedure di reso. Senza contare che gran parte dei prodotti acquistati online arrivano a destinazione, in strade e città sempre più intasate e inquinate, con pacchi e imballaggi che dovranno essere smaltiti». Molto apprezzata quindi, dalla rappresentanza delle imprese, «l'introduzione della web digital tax per i colossi del web che vendono in Italia». I saldi, nella regione Marche, interesseranno 600mila famiglie per un totale di 210 milioni di euro e con una spesa media, a famiglia, di 300 euro (130 pro capite). Questi i numeri dell'Ufficio Studi Confcommercio Marche. Confcommercio Marche ha poi illustrato alcuni accorgimenti per non incappare in errore. Sulla possibilità di cambiare il capo, questa generalmente è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.

