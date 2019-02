«Più rispetto per tutti i sindaci e unità d'intenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICHIESTAMACERATA «Rispetto per i sindaci e unità di intenti». Ecco i baluardi intorno ai quali Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche richiama tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione a partire dai primi cittadini, per marciare nella stessa direzione. «Vedo che negli ultimi giorni si stanno alzando i toni in maniera che non solo non produce effetti positivi per gli obiettivi che ci siamo posti - continua Mangialardi - , ma è anzi deleteria perché si sta perdendo il rispetto istituzionale tra tutti gli attori coinvolti...