Più pullman per gli studenti di Vallebona

IL TRASPORTO

MACERATA Il 2020 porterà nuovi servizi e orari dei bus urbani Apm per affrontare sia l'emergenza sovraffollamento segnalata al polo Bertelli in contrada Vallebona e l'apertura del polo scolastico alle Casermette. Per quanto concerne l'area universitaria del polo Bertelli saranno modificate le corse che riguardano il percorso che effettua la linea 2: ritoccate 10 corse sulle 18 giornaliere di questa linea che sono quelle in cui si registra più afflusso sia di studenti che di cittadini. La linea 2 in queste dieci corse effettuerà il passaggio su corso Cairoli, via Carducci, Stazione ferroviaria che permetterà di offrire un servizio ulteriore agli universitari che si indirizzano verso il polo Bertelli. Oltre ai bus urbani 7 e 8 che non erano sufficienti a coprire quei percorsi affollati ecco che l'amministrazione comunale ha provveduto ad intervenire sulla linea 2. Modifiche che interessano sì gli studenti ma anche molti cittadini che abitano in zone molto popolose del capoluogo. La soluzione adottata è anche una risposta in quegli orari ad una richiesta dei quartieri Marche, Corneto e Vergini attraversati dai bus. Per quanto riguarda rione Marche e Corneto un'andata verso corso Cairoli, più rapida e diretta, mentre dall'altra parte si potrà avere negli stessi orari una tratta Centro storico-Vergini più diretta e veloce. Invece il servizio bus per le nuove scuole Alighieri e Mestica avrà a disposizione tre servizi dedicati il 2, il Bis 9 e il Bis Circolare e verranno realizzate due fermate, una su piazzale Velardi (dove sarà spostata quella attualmente esistente in via Roma di fronte al bar Ninetto) e una in via Pagnanelli, la via che attraversa le Casermette per collegare via Roma a via Prezzolini. Variazioni che entreranno in funzione dal 7 gennaio.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

