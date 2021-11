«Più parcheggi gratis ed eventi per favorire lo shopping natalizio»

IL COMMERCIO

MACERATA La preoccupazione per le possibili ulteriori disposizioni antiCoronavirus e l'incidenza del costo delle materie prima stanno frenando gli acquisti natalizi dei maceratesi. A confermarlo i commercianti delle due vie principali della città di accesso al centro storico. «La gente è ancora un po' titubante per quanto potrà avvenire nelle prossime settimane in merito alle limitazioni della mobilità in vista delle festività del Natale - dice Roberta Porfiri dello staff del negozio Picciola 1955, idee per la casa in corso Cairoli -, c'è un po' di paura e la propensione è al non spendere sui regali, qualche cliente sta chiedendo informazioni, qualche aiuto su una possibile idea».

Per sopperire a ogni difficoltà, i negozi di Macerata, così come Picciola, hanno continuato e proseguiranno con la vendita online e la consegna a domicilio: «Abbiamo il nostro sito e parecchia gente, così come capitato nell'arco del lockdown, ha continuato a chiamarci - spiega -, anche se le persone, seppur con un umore non certo alle stelle, adesso escono di più». C'è aspettativa anche rispetto agli eventi in programma per il mese di dicembre: «Sono abbastanza soddisfatta del calendario degli eventi che si sta mettendo a punto - continua -. Andrebbe estesa anche alle vie secondarie l'area all'interno della quale si può usufruire della sosta gratuita di mezz'ora, così come andrebbero aumentati i controlli nel rispetto del disco orario».

Ad attendere il Natale sono soprattutto i negozi di giocattoli come quello storico, sempre in Corso Cairoli, di Cinzia e Fabrizio: «Spero che questo Natale rispetti le aspettative come nel passato - afferma Cinzia Stortoni -, il giocattolo è andato sempre bene, non possiamo lamentarci, così come la vendita degli addobbi e di personaggi o scenografie del presepio meccanico fatto a mano (in vendita nell'adiacente edicola sempre della stessa proprietà, ndr.). Per i regali, tuttavia, è ancora presto, probabilmente se ne riparlerà verso la fine di novembre, mentre nel 2020 si è cominciato molto prima in quanto la gente, impossibilitata a uscire, ha voluto anticipare i tempi nell'addobbo delle proprie case». Sulla città: «Non sono molto aggiornata sulle iniziative ma sono contenta di sapere che presto ci saranno degli eventi - aggiunge -, i parcheggi ci sono e c'è anche la comodità del parcheggio Sferisterio veramente a due passi da Corso Cairoli».

Spostandoci su Corso Cavour, la fidelizzazione della clientela è da antidoto ai timori attuali: «Per il momento la situazione è tranquilla e non risentiamo della crisi del momento e di tutto quello che sta succedendo a causa del Covid - affermano Alessandra Romaschi e Valentina De Benedictis, dipendenti della profumeria Lady -, sicuramente rispetto al passato è cambiato il mercato, ma come negozio ce la stiamo cavando. Si fanno più pensierini piuttosto che regali impegnativi - continuano -, ma non abbiamo percepito, e ci auguriamo che continui così, una sensazione negativa dovuta al timore di nuove restrizioni». Poi una richiesta: «La sosta gratuita di mezz'ora su Corso Cavour va bene e forse andrebbe ampliata a un'ora, magari solo durante il periodo delle festività». Di diverso avviso Maria Rosaria Bertini del negozio Flora Herbe sempre su Corso Cavour: «Mezz'ora di sosta gratuita va più che bene, altrimenti qualcuno potrebbe approfittarne - dice -, invito anche gli altri commercianti a non parcheggiare sulle vie dello shopping». Sul Natale: «Il lavoro sta procedendo in maniera lenta, credo che piuttosto che al Covid sia dovuto a tutti i rincari che ci sono stati, dalle bollette ai carburanti - sottolinea -, insomma, credo che si sia ristretta la capacità di spesa delle persone».

