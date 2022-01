Più di 50 positivi allo screening Tolentino chiude le scuole fino al 15

TOLENTINO Il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, visti i risultati dello screening effettuato ieri in città che ha evidenziato un aumento dei contagi (390 positivi nel territorio comunale esclusi i 56 rilevati nello screening di ieri) ha ritenuto necessario la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi (per l'emergenza neve) e adottare, per la pandemia, sia la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado sia la chiusura degli asili nido fino a sabato. È il primo e finora unico Comune in provincia ad aver fatto questa scelta. Tolentino, insieme ai Comuni di Petriolo e Mogliano, aveva già rinviato il ritorno in aula: gli studenti hanno effettuato la didattica a distanza anche venerdì e sabato scorsi. Proprio a Tolentino, nella giornata di ieri, è stato effettuato lo screening gratuito riservato a studenti, insegnanti e personale non docente degli istituti scolastici cittadini. Due gli hub allestiti: uno alla piscina comunale per gli studenti delle superiori e uno nel nuovo magazzino comunale di via Colombo per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli aventi diritto erano 2700. Sono stati eseguito 1412 tamponi. I positivi sono risultati 56. «Il sindaco Pezzanesi - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - ringrazia, oltre tutti coloro che hanno accettato l'invito per lo screening preventivo e le loro famiglie, gli uffici comunali che hanno collaborato, tutto il personale sanitario, le farmacie Marcelletti e Bonifazi, il laboratorio Gamma, la Protezione civile, la polizia locale, le cuoche comunali e tutti gli operatori commerciali che in qualche modo hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa».

