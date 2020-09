Più di 42mila alunni in classe la scuola riapre tra le incognite

LA RIPARTENZA

MACERATA Dopo oltre sei mesi di chiusura riaprono oggi gli istituti scolastici maceratesi. Sono coinvolti 42.635 alunni in tutto il Maceratese, dalla materna alle superiori. Uno stress test post Covid per studenti, famiglie, insegnanti, bidelli, trasporti, al termine di un periodo segnato da tanta confusione, incertezze, corsa contro il tempo per adeguare aule pronte ad accogliere al loro interno alunni distanziati. Proprio quest'ultimo aspetto, assieme a quello dei nuovi banchi che molte scuole neppure hanno richiesto al ministero, è quello forse più positivo, visto che Comuni e Provincia, per la sua parte, sono riusciti nell'impresa di mettere a norma gli edifici scolastici per cui la quasi totalità degli studenti, dalla primarie alle scuole medie superiori, inizieranno in presenza l'anno scolastico.

Il personale

Magari senza insegnante, ma in classe sì. Perché l'altro nodo di incertezza che regna è quello legato proprio ad organici che, il giorno dell'apertura delle scuole, non potranno essere adeguati per mancanza di docenti ma anche di personale Ata, in particolar modo bidelli su cui graveranno nuove incombenze rispetto al passato come quelle della sanificazione delle aule, la consegna delle mascherine ai ragazzi, il controllo della temperatura all'ingresso delle scuole e la vigilanza sui varchi di ingresso/uscita e degli stessi piani degli edifici. Con numeri così risicati, in pratica con quelli dello scorso anno, sarà duro l'impatto, anche se a regime entro una decina di giorni dovrebbero arrivare quei rinforzi di personale chiesti dai dirigenti scolastici. Nella nostra provincia sono circa 500 i supplenti mancanti mentre si attesta sugli 80 gli insegnanti di sostegno che non ci sono e che quindi lasceranno soli gli studenti disabili. In questi primi giorni almeno.

Il potenziamento

Molte scuole si sono mosse anche nel potenziamento della rete internet per non farsi trovare impreparate nel momento in cui si dovesse, in caso di una ripresa forte della pandemia, dover far ricorso alla didattica a distanza. Quindi potenziamento della rete, webcam in classe ed altri supporti digitali. Ma anche in questo ambito c'è carenza di personale informatico nelle scuole per far fronte ad un fardello di lavoro così grande. Molta attenzione anche per il trasporto scolastico, sia extraurbano che quello legato agli scuolabus per gli alunni di scuola primaria e medie inferiori. Col riempimento dei mezzi consentito all'80% e, nel caso di percorsi di durata massima di 15 minuti, anche al 100% della capienza. La Contram ha previsto corse aggiuntive che complessivamente coinvolgeranno almeno 30 mezzi in più rispetto alla flotta scolastica del passato. E' chiaro che questi pullman saranno utilizzati su quei percorsi che sono maggiormente affollati e si tratterà di una sorta di corsa Bis che raddoppia quindi i mezzi a causa della capienza ridotta.

I trasporti

A Macerata la scelta di incrementare il tpl scolastico si è indirizzata verso l'offerta di un servizio dedicato alla mobilità verso i plessi scolastici della città, con l'integrazione del programma di esercizio attivo a gennaio 2020, con 4 corse attivate negli orari di entrata e di uscita dai plessi scolastici. Uso obbligatorio delle mascherine a bordo dei bus e presenza di dispenser per l'igienizzazione delle mani. Novità anche per il servizio di Scuolabus, gestito direttamente dal Comune e destinato prevalentemente agli alunni delle elementari, che sarà integrato da una nuova linea che percorrerà il tragitto dai Giardini Diaz verso viale Trieste per raggiungere la scuola Mestica presso il nuovo Campus scolastico. A proposito del quale è stata riposizionata la cartellonistica che indica il percorso verso le strutture nei punti strategici per agevolare la circolazione stradale.

Le modifiche

Confermate le modifiche apportate fin dallo scorso anno in via Roma all'altezza delle intersezioni con via Gasparri e via Spalato che istituiscono, per chi scende in direzione Sforzacosta, l'obbligo di dare la precedenza alle auto che si immettono in queste due vie. Sono 25 le unità operative della Polizia locale che da stamattina presiederanno strade e incroci nell'area del campus per garantire sicurezza e fluidità della circolazione per cui rimane valida l'ordinanza emessa dal Comando della Polizia locale lo scorso 7 gennaio in occasione dell'apertura delle nuove scuole. Ma in questo caso non si attendono criticità visto i positivi risultati sulla viabilità riscontrati all'apertura del polo scolastico.

