Piscine al coperto ancora in stand by «È una mazzata»

MACERATA Piscine con l'acqua alla gola per decreto e non per sport anche nel Maceratese. La prospettiva di riaprire per gli impianti coperti il prossimo 1° luglio appare quasi una beffa con l'inizio della stagione estiva. Tra le regole da confermare gli ingressi contingentati negli spogliatoi e nelle docce, il distanziamento di 7 metri quadrati, sanificazione e costanti interventi di pulizia negli spazi comuni. «Sinceramente non mi aspettavo nulla e non avevo grosse speranze - afferma Mauro Antonini presidente del Centro Nuoto Macerata e gestore dell'impianto comunale in via don Bosco -, giugno o luglio per noi cambia poco e ci stiamo organizzando con l'auspicio che a settembre si possa riaprire in maniera normale, altrimenti la situazione economica già grave diventerà catastrofica». Antonini non sostiene la tesi dell'accanimento o del complotto, per l'imprenditore si tratta principalmente di un deficit culturale: «Purtroppo non abbiamo il peso di altre realtà e questo sport non è considerata un'attività privata per giovani e adulti - spiega -, scontiamo questa mancata lungimiranza e manca l'attenzione anche sui giovani, molti dei quali dopo 15 mesi di chiusura e aver perso due stagioni hanno abbandonato la piscina».

L'attività

Continua invece l'attività agonistica: «E con lei le spese - aggiunge Antonini -, nonostante questo periodo travagliato ci siamo tolti delle soddisfazioni e tre nostri atleti parteciperanno nel fine settimana ai campionati italiani. Altri che avrebbero potuto seguire un percorso di crescita ed essere potenziali campioni non li rivedremo più, mentre alcuni istruttori hanno dovuto necessariamente cambiare mestiere per la paura di restare ancora senza lavoro». La situazione assume i tratti di uno scenario ancora più paradossale a due passi dal mare a Civitanova Marche: «Questo annuncio è stata una grande mazzata perché ci stavamo preparando per la fine del mese - dichiara Antonella Citarella, presidente della cooperativa Il Grillo che gestisce la piscina comunale -, non ce lo aspettavamo e non ne capiamo le motivazioni quando lo scorso anno avremmo potuto ripartire già dal 26 maggio. Davvero non comprendiamo questo accanimento, anche perché come è comprensibile nel mese di luglio si verificano un calo naturale delle presenze e minori guadagni».

Le cause

Per Citarella la principale causa dell'ulteriore stop previsto dal Governo è l'accesso agli spogliatoi: «Credo sia questa la chiave ma non comprendo la differenza con quanto potrebbe succedere in un impianto all'aperto - continua -, a ciò si aggiungono gli studi che affermano come il cloro sia un'arma efficace contro il Coronavirus e fa delle piscine un luogo sicuro». Si pensa allora a come organizzarsi prima di rimandare tutto a settembre: «Volevamo realizzare una vasca all'aperto ma non ci sono i tempi burocratici e tecnici, stiamo ragionando sul da farsi - conclude Citarella , prenderemo una decisione in accordo con l'Amministrazione comunale». Lo stato d'animo non è migliore a Tolentino: «Immagino che molti colleghi non riapriranno - dice Mario Foglia, segretario dell'Asd che gestisce tramite la municipalizzata Assm la Nuova piscina comunale G. Caporicci di Tolentino -, noi sentiamo il dovere di farlo perché dobbiamo ancora chiudere i corsi delle persone che dopo aver pagato non hanno potuto frequentarli. La situazione è quella di alcuni mesi fa, molte spese e zero introiti, senza dimenticare che non siamo neppure rientrati nei ristori per le associazioni sportive. Non riusciamo neanche ad avere rateizzati i costi delle utenze, circa 350 euro a giorno, solo l'Assm ci è venuta incontro per quanto riguarda il canone annuo». Un quadro non esaltante: «Siamo messi male, anche perché crediamo che fino alla metà di settembre non ritroveremo una certa normalità - continua -, nonostante tutto il settore agonistico sta andando bene pur in modo ridotto, grazie alla buona volontà degli atleti e delle loro famiglie».

