PIEVE TORINA Test rapidi antigenici ieri mattina a Pieve Torina contro la diffusione del Covid-19. Una ventina gli studenti sottoposti all'esame su indicazione del sindaco, Alessandro Gentilucci che, in collaborazione con l'Asur Area Vasta 3, ha promosso un intervento di tracciamento del contagio a seguito di un riscontro positivo al Covid-19 per un'insegnante della locale scuola media. «Un intervento doveroso e necessario ha sottolineato Gentilucci - a tutela della salute dei ragazzi e delle loro famiglie, e di tutti coloro che frequentano l'istituto scolastico. Voglio sottolineare, per rassicurare anche la nostra comunità, come nessuno dei ragazzi e delle ragazze di Pieve Torina sottoposti al test sia risultato positivo. Abbiamo sostenuto i costi di questa operazione e utilizzato la nuova struttura del poliambulatorio appena inaugurata, e con una organizzazione rapida ed efficace, avvalendoci del personale sanitario messo a disposizione dall'Asur e della nostra Protezione civile, abbiamo garantito un servizio immediato che ha consentito di conoscere l'esito del tampone in pochi minuti». Soddisfazione del primo cittadino ed un sospiro di sollievo «perché è fondamentale - conclude il sindaco Gentilucci - cercare di mantenere la situazione sotto controllo e fare ogni sforzo per eliminare al massimo il rischio della diffusione dei contagi con nuovi focolai. La sinergia che stiamo trovando con la Regione Marche su questo fronte ed in particolare con il presidente Acquaroli, è ottima, e ci lascia ben sperare anche per le altre criticità ancora in essere a cominciare dal sisma». Il risultato confortante degli esami tuttavia non fa abbassare la guardia, tutte le precauzioni adottate per impedire situazioni d potenziare pericolo di contagio saranno mantenute anche nelle prossime settimane al fine di impedire la diffusione del virus.

