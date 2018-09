Piermattei lancia la sfida: «Città più bella di prima»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RINASCITA SAN SEVERINO Prima dell'arrivo in elicottero del premier Giuseppe Conte, il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, concede alcune anticipazioni. «Stiamo facendo il possibile affinché si torni velocemente alla normalità. Tredici edifici danneggiati sono tornati agibili, cosicché le persone che vi abitavano sono potute tornare a casa. Ora finalmente, possiamo inaugurare la nuova scuola Primaria di via Lorenzo D'Alessandro grazie ad un finanziamento di 1.242.549,08 euro coperto dal Miur con i fondi della Protezione civile per...