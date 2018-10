Piazza chiusa I commercianti non ci stanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA MACERATA Gli eventi, da soli, non bastano a rivitalizzare il centro storico e l'associazione dei commercianti rilancia con forza la richiesta di riapertura della Ztl in alcune fasce orarie.«Siamo certamente contenti - rileva Paolo Perini per conto dell'associazione - che, per il periodo natalizio, l'amministrazione si sia decisa a portare a Macerata la pista di pattinaggio. Questa, dopo tanto peregrinare di paese in paese marchigiano, finalmente approdera in piazza della Liberta, e sara circondata dal piccolo villaggio di Babbo...