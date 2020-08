«Piano per mense e trasporti lezioni in presenza per tutti»

LA RIPARTENZA

MACERATA Scuola in presenza per tutti gli alunni del Comune di Macerata, trasporti garantiti così come le mense, in assoluta sicurezza. Il capoluogo va di corsa e anticipa quelle che saranno le decisioni nazionali sui temi caldi di questi giorni. Qualsiasi decisione arriverà da Roma troverà Macerata già predisposta e pronta.

Il lavoro

«Direi che tutto questo è il frutto di un lavoro che abbiamo fatto sempre anticipando quelle che sarebbero state poi le decisioni a livello nazionale afferma l'assessora alla Scuola, Stefania Monteverde- a cominciare dai lavori edili fatti nelle scuole di competenza comunale che ci consentiranno di poter ospitare tutti i ragazzi in presenza in aule che, dove serviva, sono state ampliate e sistemate. Stesso discorso per il trasporto degli scuolabus nei quali riusciamo a garantire il metro di distanza a bordo mentre per chi utilizza il tpl urbano, e mi riferisco in particolare ai ragazzi delle medie inferiori, in caso di necessità siamo pronti a mettere in campo aggiuntivi servizi navetta come fatto lo scorso anno per le scuole Alighieri e Mestica. Certo, molto dipenderà anche da quanti studenti vorranno usufruire del servizio. Finisco con le mense che restano il servizio fiore all'occhiello delle scuole cittadine: ci sarà per tutti anche in tempi di Covid 19. Non sappiamo ancora se partiranno il primo giorno di scuola o il terzo, ma semplicemente per una questione organizzativa, di numeri, di conoscere quanti bambini ne usufruiranno. Ma la mensa sarà assicurata in totale sicurezza».

Il sondaggio

Per questo sta partendo un sondaggio di ricognizione tra le famiglie per conoscere i bisogni di mensa, trasporti, al fine di organizzare in maniera adeguata spazi e risorse necessarie. E' quanto emerso dal nuovo incontro dell'amministrazione comunale con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città per preparare la riapertura delle scuole a settembre. Durante la riunione è stato riconfermato che le scuole di Macerata da 3 a 13 anni, scuole d'infanzia, elementari e medie, ripartono il 14 settembre con la didattica in presenza. Sono in via di completamento, infatti, i lavori di edilizia leggera per un importo di 160mila euro concordati con le dirigenti scolastiche e necessari per l'ampliamento e la modifica di alcune aule. Soddisfatti i dirigenti scolastici per la celerità dei lavori che hanno portato a un risultato non scontato al momento della programmazione fatta nel mese di luglio.

I servizi

Nonostante sia tutto ancora in evoluzione e le linee ministeriali per la ripartenza siano ancora in discussione e incerte, ci sono in piedi varie ipotesi e valutazioni per ripartire anche con i servizi scolastici alle famiglie, mense, trasporti, tempo pre-scuola, sui quali è stato ribadito da parte di tutti la necessità di organizzare servizi solo se ci sono condizioni di sicurezza e di rispetto prioritario della salute dei bambini. Un principio questo che deve essere compreso anche dalle famiglie chiamate a un patto di corresponsabilità con le istituzioni prima di tutto per il bene dei figli. Nelle mense scolastiche sono stati introdotti vassoi in acciaio inox e a ogni bambino e ogni bambina sarà data una borraccetta personalizzata; i refettori sono stati riorganizzati nel rispetto della distanza di 1 metro e il personale delle cucine è pronto e formato sulle nuove normative della refezione scolastica. Nei prossimi giorni insieme alle scuole, sentite le famiglie e le disponibilità delle associazioni del terzo settore, si metteranno a punto organizzazione e metodi per l'assistenza a mensa e per definire i tempi della partenza del servizio. Altro tema di valutazione è stato il servizio del pre-scuola, l'apertura anticipata della scuola per garantire ai genitori lavoratori di accompagnare a scuola il figlio o la figlia prima dell'orario scolastico.

Il sostegno

Per verificare la necessita dei servizi e fare un piano di sostegno, si procede ad ascoltare le famiglie con un sondaggio di ricognizione dei bisogni di mensa, trasporti, tempo pre-scuola al fine di organizzare in maniera adeguata spazi e risorse necessarie. Nel corso della riunione il Comune ha ribadito l'impegno a ridurre per quanto possibile la collocazione dei seggi nelle scuole durante la tornata elettorale. Si tratta della quarta riunione con i dirigenti scolastici delle scuole di competenza comunale (le scuole superiori e il Convitto sono di competenza della Provincia). Alla riunione hanno partecipato le dirigenti scolastiche degli Istituti Comprensivi Alighieri, Mestica, Fermi, Monti (per le scuole di Sforzacosta) e dell'Istituto San Giuseppe.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

