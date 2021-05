Pian dell'Elmo nuove regole per la sosta e la viabilità

APIRO Sono cambiate le regole anche a Pian dell'Elmo sia per arrivarci che per sostare: in alcune festività la strada che sale da Frontale (4,5 km) per poi scendere verso Poggio San Vicino (6 km) sarà a senso unico, mentre dal primo maggio al 15 agosto chi arriverà sulla spianata di Pian dell'Elmo non potrà parcheggiare liberamente sui prati ma solo ai margini della strada in maniera corretta pagando un ticket giornaliero per la sosta. La decisione di percorrere la strada a senso unico in alcune giornate di festa è stata presa dai comuni di Apiro e Poggio San Vicino con il consenso della Provincia di Macerata, mentre la scelta di far pagare il parcheggio per tre mesi e mezzo è stata fatta dall'amministrazione comunale di Apiro per coprire le spese necessarie per allestire una squadra di una ventina di persone impegnati per garantire la sicurezza.

I provvedimenti sono stati già assaggiati il primo maggio ed hanno alimentato sul posto subito diverse lamentele: discussioni poi rientrate responsabilmente, anche perché in più di un'occasione sia nelle passate stagioni estive ma anche durante i periodi invernali la cosiddetta sosta selvaggia aveva causato diversi problemi non solo di natura ambientale ma soprattutto sul piano della sicurezza con l'occupazione del tratto stradale in maniera davvero selvaggia. Come ad esempio lo scorso 17 gennaio quando circa centocinquanta auto, parcheggiate lungo la salita (4,5 km) che da Frontale porta a Pian dell'Elmo, avevano praticamente bloccato la carreggiata tant'è che sono dovuti intervenire i carabinieri. Cosa era successo? Una vera e propria flotta di famiglie con tanti bambini e attrezzature a bordo (escursionisti della neve), approfittando della nevicata avevano raggiunto Pian dell'Elmo per divertirsi.

