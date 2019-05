Piaggetta, partiti i lavori lo Sferisterio si rifà il look

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNOMACERATA Transennato l'ingresso dell'arena Sferisterio. Camion, ruspe e operai al lavoro per rifare la piaggetta di ingresso del monumento maceratese dedicato alla lirica che negli ultimi tempi si era degradata e non presentava certo un bel colpo d'occhio in vista dell'avvio della tante manifestazioni che li si svolgeranno, con il clou della stagione lirica di luglio e agosto. L'intervento«Stiamo intervenendo sull'ingresso dell'arena Sferisterio esordisce l'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta- in quanto il selciato aveva...