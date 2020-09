Pezzanesi: «Non vanno accorpate due classi»

TOLENTINO Non è giusto per il sindaco Giuseppe Pezzanesi accorpare due classi in una del Liceo classico Francesco Filelfo di Tolentino, per il prossimo anno scolastico, che sta per iniziare. «Abbiamo fatto tutte le comunicazioni possibili immaginabili spiega il primo cittadino - per scongiurare questa bruttissima soluzione che, tra l'altro, contrasta nettamente con le norme sulla scuola del cratere e con quelle anticovid-19 essendo nella suddetta classe anche portatori di handicap. Il responsabile dell'ufficio scuola regionale ha effettuato l'esatto contrario di ciò che prevede la legge. E questo, credo, che in uno stato civile non sia possibile, oltre tutto cozza terribilmente con la situazione emotiva e pratica della nostra scuola dato che i ragazzi rientreranno in classe seguendo le nuove normative anticovid-19, scaglionati e ciò preoccupa i genitori. E' chiaro che non ci fermeremo qui. Sono stato a Roma e non ho potuto ringraziare Conte. Ho detto che il ministero, visto che è responsabile, deve intervenire non con una blanda lettera, ma con un intervento fattivo per rimettere tutto a posto. Questo è uno Stato che vuole apparire vicino al cittadino, ma non lo è stato sulla ricostruzione post sisma e sulla scuola. Speriamo lo sia nei prossimi giorni. Ringrazio i docenti, i genitori per quello che fanno. Con i presidi conto di vedermi quanto prima».

