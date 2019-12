Pettinari: «Via dei Velini non è la soluzione giusta»

IL PIANO

MACERATA «La terza corsia di via dei Velini? Quella con la pendenza al 13%? Non può essere certo quello il collegamento di Macerata, non è grande viabilità. Si deve completare la strada che ora arriva a Montanello, la stessa che poteva e doveva essere fatta 20 anni fa come propose l'allora viceministro Mario Baldassarri e il Comune rispose con il famoso Ce la facciamo da soli».

Il presidente della Provincia Antonio Pettinari è un fiume in piena incontenibile sul fronte maceratese: «Noi siamo pronti sul fronte dello svincolo a Campogiano e di via Mattei-La Pieve per collegare l'ospedale. Parlano di Pieve come sede dell'ospedale ma tra la prima e la seconda indicazione ci sono chilometri di distanza e non è la stessa cosa: per fare bene le opere ci vuole programmazione».

«A marzo presenteremo il progetto esecutivo di via Mattei La Pieve rileva il presidente della Provincia Antonio Pettinari poi ci saranno le conferenze dei servizi e il Cipe che ai tempi di Baldassarri si riuniva una volta al mese ed ora una volta all'anno». Pettinari appare più carico del solito, lui dice che è l'effetto del Natale, lo staff della presidenza scherzando osserva che anche il giorno dopo l'operazione era così, forse la carica dell'anestesia fa ancora effetto ed infine altri ci vedono i preparativi per la prossima campagna (elettorale) di primavera.

Di sicuro il presidente della Provincia è pronto all'azione: «non ho un campanile da difendere o da privilegiare, l'ottica è quella di lavorare per l'intero territorio provinciale e per quanti nel nostro territorio vivono e lavorano». Non solo Macerata nel mirino di Pettinari: «In tutta Italia non c'è una superstrada che finisce con i semafori come accade a Civitanova. Anche in questo senso come Quadrilatero stiamo facendo grandi passi in avanti per risolvere la questione».

