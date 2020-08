PETRIOLO Sarà scontro a due a Petriolo, domenica 20 e lunedì 21 settembre, per l'elezione alla carica di sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Il primo cittadino uscente, Domenico Luciani, si ricandida e dovrà vedersela con il commercialista Matteo Santinelli. Continuità o innovazione? Saranno i circa 1.900 abitanti del Comune petriolese a sceglierlo. Luciani, eletto cinque anni fa alla testa della lista civica Petriolo domani, punterà a portare a termine i progetti già avviati nel precedente lustro. L'impegno del sindaco, nel caso di un incarico-bis, verterà sul fronte delle strutture viarie, dell'istruzione e degli impianti dedicati allo sport, con la possibilità di ottenere finanziamenti statali con i quali realizzare nuove opere e consolidare quelle precedentemente avviate. A seguito dell'emergenza da Coronavirus, particolare attenzione verrà dedicata alle attività che hanno accusato difficoltà di ripresa dopo le chiusure per pandemia. Nella lista a supporto di Luciani sono diversi gli attuali amministratori che si ripresentano a candidati per un posto nell'assise comunale. Sul fronte opposto, Santinelli propone una lista giovane, Insieme per Petriolo, con tanti volti nuovi ed un programma basato sulla volontà di uscire dall'isolazionismo, puntando decisamente sulla ricostruzione post sisma, coinvolgendo sempre di più i giovani e le associazioni locali per la crescita del centro. Un argomento su tutti da trattare con la dovuta attenzione sarà quello della possibile discarica, visto che Petriolo è stato indicato come possibile sito.

lu. mus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA