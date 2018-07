«Pericolo costante» I residenti chiedono una svolta radicale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTA MACERATA In chi abita e lavora a Piediripa resta la preoccupazione e quasi la rassegnazione che non ci sia ascolto delle istanze che arrivano dai cittadini. Sia per quello che riguarda la Orim che per l'ipotesi di un nuovo centro commerciale. «Più che sensazione è certezza che noi non siamo ascoltati da chi poi decide afferma Ferruccio uno dei titolari dell'omonimo market di alimentari della frazione-. E' chiaro che siamo tutti preoccupati sia per quello che abbiamo respirato e respiriamo nell'aria che per i tanti orti e campi...