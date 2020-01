«Perché non rivedere il mercato? Così accontentiamo gli ambulanti»

IL DIBATTITO

MACERATA Cosa rimarrebbe di piazza della Libertà se i commercianti ambulanti del mercato cittadino riuscissero ad essere spostati? La piazza centrale della città, probabilmente, non sarebbe più la stessa, senza quella tradizione che la caratterizza da decenni. Allo stesso tempo però, è giusto far sì che si possa portare avanti il proprio lavoro, a prescindere dalle tradizioni. Dunque, se da un lato ci sono le bancarelle che vogliono tornare in corso Cavour, dall'altro ci sono i pareri dei commercianti della piazza e più in generale del centro, che si sono espressi in merito. «Indubbiamente il mercato ci porta clienti, - ha spiegato Lucia Mazzante della cioccolateria Magacacao però, ci rendiamo conto che se i commercianti ambulanti non hanno il riscontro sperato, è giusto che abbiano la possibilità di spostarsi, nonostante le possibili ripercussioni per noi di un eventuale spostamento». «Anche se la concezione del mercato è cambiata negli anni, - ha proseguito Paola Pranzetti della gioielleria Lauro Pianesi e ci sono meno bancarelle, mi piacerebbe che rimanesse qui nel centro soprattutto per il giro di persone che porta inevitabilmente. Tant'è che, almeno per quanto mi riguarda, con la pista di pattinaggio e senza bancarelle, non c'era quasi nessuno la mattina; ed infine, forse in corso Cavour ci potrebbero essere dei problemi per la viabilità».

La presenza

«Personalmente la presenza del mercato in piazza non ci cambia molto, - ha continuato Roberto Andreoli del Bar Mercurio nel senso che la nostra attività è più o meno sempre la stessa, e soprattutto la concezione del mercato è cambiata molto negli anni. L'unica cosa che posso dire è che, magari, con una modifica nella sistemazione delle bancarelle, potrebbero essere risistemate anche quelle sotto al loggiato, che è un patrimonio architettonico ed artistico della città». Quindi tra pensieri diversi, ciò che emerge è che quello che ci vorrebbe sarebbe una modifica nella collocazione degli stand, così da accontentare tutti. Ma il centro non è solo piazza, infatti ci sono anche altre attività delle vie centrali in contatto con il mercato.

Il trasloco

«L'ipotetico spostamento del mercato dalla piazza a corso Cavour non è un problema per noi, - ha sottolineato Marco Mosciatti della Pizzeria del Corso anzi, a mio avviso se i commercianti del mercato in piazza preferiscono spostarsi, è giusto prendere in considerazione la loro idea, soprattutto perché come vogliamo lavorare noi, è giusto che vogliano lavorare anche loro e se la sistemazione in corso Cavour è più congeniale alle esigenze di chi vende e di compra, dato che per molti la piazza è difficile da raggiungere, allora se si può fare sarebbe giusto farlo. Dico questo, perché a mio avviso la concezione del mercato è cambiata per lo meno a Macerata, le bancarelle sono diminuite e quelle rimaste preferiscono spostarsi in aree periferiche, e questa è una dimostrazione evidente. Mentre riguardo l'autobus che passa prima in piazza e poi in corso della Repubblica il mercoledì, è una comodità per chi lo utilizza e, qualora dovesse creare dei problemi, sarebbero non tanto per noi, ma soprattutto per chi mette i tavoli in estate, nonostante parliamo di un solo giorno a settimana».

L'idea

«Mi piacerebbe molto venissero prese in considerazione piazza Vittorio Veneto e via Crescimbeni, - ha concluso Debora Torresi dell'omonima parrucchieria anche perché noi commercianti che ci troviamo in questa zona siamo poco considerati, almeno secondo me, e qualche bancarella il mercoledì vicino a noi non sarebbe male, esattamente come altre eventuali attività che potrebbero essere organizzate in piazza Vittorio Veneto, ovviamente tenendo presenti le esigenze di tutti, non solo le nostre». Ci vogliono delle modifiche, che sia per una cosa o per un'altra, è chiaro che in molti sperano in un cambiamento che porti a un rilancio.

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA