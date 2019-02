Per lo Sferisterio c'è un percorso museale nuovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACCOGLIENZAMACERATA Lo Sferisterio al centro nei prossimi mesi non soltanto di un restyling dal punto di vista dell'illuminazione ma anche di un progetto più complessivo di rilancio in occasione dei 200 anni da quando la Società Civile dei Cento Consorti posó la prima pietra. Nelle prossime settimane foyer, sala ex cinema, infopoint, spazi espositivi, segnaletica e sala interattiva-multimediale cambieranno volto per consentire di conoscere la storia dell'arena e del Macerata Opera Festival con un percorso avvolgente rivolto a cittadini,...