Per le imprese del Maceratese collaborazione con l'Azerbaigian

MACERATA Il sindaco Sandro Parcaroli, insieme al presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, agli assessori e a una rappresentanza di imprenditori di Confindustria Macerata, ha incontrato l'Ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada. «Per Macerata è stato un grande onore avere in città l'Ambasciatore ha detto il sindaco Parcaroli -. Un incontro importante per le realtà del nostro territorio dato che ci sono già 113 aziende italiane che operano nel settore economico del paese asiatico. La cooperazione tra i due paesi, oltre al settore dell'energia, ha incluso anche progetti vantaggiosi in settori come l'agricoltura, il turismo, la sicurezza, l'alimentare, l'ambiente, i trasporti, la cultura, le scienze, la tecnologia e la comunicazione. L'incontro ha permesso di gettare le basi per costruire ancor di più un'unione bidirezionale economica e sociale tra il nostro paese e l'Azerbaigian mettendo al centro gli imprenditori del territorio».

La visita

L'ambasciatore Mammad Ahmadzada, si è detto «molto onorato di essere in visita nelle Marche» sottolineando la «grande espansione economica degli ultimi anni dell'Azerbaigian. I rapporti istituzionali con l'Italia sono molto forti e stretti e il processo della diversificazione economica che il nostro paese sta vivendo è un elemento fondamentale per creare rete e intessere opportunità con l'Italia e con le realtà di questo territorio». Il presidente del Consiglio Luciani ha rivolto «un plauso agli imprenditori marchigiani che nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo non hanno mai abbassato la guardia e hanno portato avanti le loro idee e le loro eccellenze in tutto il mondo». «È stato un incontro molto importante in quanto diverse imprese maceratesi dall'illuminotecnica, al mobile, alla moda, alle calzature e alle pelletterie hanno già una presenza significativa in Azerbaigian ha aggiunto il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò -. Ringraziamo il sindaco per l'invito e l'Ambasciatore che ha espresso la più totale disponibilità a incrementare le collaborazioni con le aziende maceratesi».

