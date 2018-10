Per le aree verdi mezzo milione alle coop sociali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AMBIENTE MACERATA Ammonta a poco più di 570mila euro l'appalto del Comune per affidare la manutenzione, per il triennio 2019-2021, del 40% delle aree verdi cittadine a cooperative sociali di tipo B. E' di tre giorni fa, infatti, la determina del dirigente dei servizi Tecnici, Tristano Luchetti, che, facendo seguito all'indirizzo della giunta e al progetto predisposto dall'ufficio Ambiente del Comune, dà il via libera al progetto stesso e a formulare l'invito alle coop sociali che si occupano dell'inserimento lavorativo di persone...