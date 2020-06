Per l'estate scelta un'unica location «Gli eventi a piazza Vittorio Veneto»

LA PROGRAMMAZIONE

MACERATA Macerata d'estate un work in progress. Con la voglia di tornare ad far incontrare i cittadini nelle manifestazioni ma usando anche il mezzo digitale per raggiungere più persone possibili. Il calendario degli eventi all'aperto quest'anno sarà realizzato strada facendo, non potendo il Comune presentare prima un cartellone di spettacoli o appuntamenti definito da qui a settembre. Un punto fermo, però, c'è già ed la location unica dove saranno organizzati gli eventi che è stata individuata in piazza Vittorio Veneto.

Il cartello

«Su Macerata d'estate c'è il cartello lavori in corso esordisce l'assessora alla Cultura, Stefania Monteverde- perché è solo da pochi giorni che è stato licenziato il Dpcm con le linee guida, seguito dal decreto della Regione, che regolamenta gli eventi all'aperto. Sulla base di questo ho scritto una lettera a tutte le associazioni cittadine che di solito ci affiancano, e sono una sessantina, per capire che tipo di contributo potranno dare in questa estate, chi potrà collaborare e chi invece non potrà farlo. Ci sono eventi come quello dei Pistacoppi, il Festival internazionale del folklore, che è evidente non sarà possibile realizzare, almeno in quella forma come lo conosciamo. Altri eventi li abbiamo già modificati, come il Festival Off e le Notti dell'Opera, e cercheremo di fare lo stesso tipo di scelte sugli eventi che potremo organizzare all'aperto».

La location

Dagli spettacoli diffusi su piazza della Libertà, piazza Mazzini, piazza Battisti, Terrazza dei Popoli, parco di Villa Cozza nel 2020 ci sarà un unico luogo scelto per ospitare manifestazioni estive all'aperto. «Il Comune metterà a disposizione di tutti una piazza attrezzata individuata in piazza Vittorio Veneto sottolinea l'assessore Monteverde - con palco, sedie, entrata-uscita differenziata, distanziamento tra le persone e tutte le altre norme per garantire la sicurezza ed evitare il contagio da Covid 19. Sappiamo che per gli spettacoli all'aperto c'è il limite di capienza di 1.000 spettatori e vedremo se questa piazza potrà raggiungere questa capienza o sarà inferiore. Ogni spettacolo dovrà essere prenotato prima per accedere alla piazza dove si potrà, una volta seduti nel proprio posto, togliere la mascherina. E' una metodologia diversa rispetto al passato ma che consente di far ritrovare le persone in presenza a godere di eventi all'aperto». Non potendo presentare un vero e proprio cartellone estivo, il Comune userà il proprio sito internet per caricare e pubblicizzare di volta in volta gli eventi che saranno organizzati.

Gli eventi

«Tornano gli eventi live sin da questa settimana ricorda l'assessora alla Cultura- col festival Scarabò dedicato a bambini e bambine, c'è il festival Licenze poetiche, così inizieremo ad usare piazza Veneto per incontri con gli scrittori e gli autori. Tra gli eventi sempre presenti nell'estate maceratese la rassegna di teatro in dialetto: purtroppo quest'anno il Gruppo Avis che la organizza ogni anno alla Terrazza dei Popoli non riesce a metterla in piedi. Visto però che questo appuntamento è stato sempre molto seguito cercheremo di mantenere qualche commedia in dialetto in piazza Veneto. Anche per il Festival Jazz si sta ragionando sulle tre serate che si organizzano ogni anno come poterle realizzare. Ripartiamo live anche lo joga live il 21 nel cortile di palazzo Buonaccorsi, mentre il 28 ci sarà la festa della musica assieme alla Scuola civica di musica. Non è ancora il progetto di Macerata d'estate, che sta prendendo forma, ma è già una ripartenza».

Il digitale

Spettacoli che saranno sì in presenza ma che avranno anche un palcoscenico digitale per assicurarne la fruizione a più persone possibili, rispetto alle restrizioni previste dalle norme. «Macerata Estroversa in questi mesi di lockdown è divenuta una piattaforma dove si sono espressi artisti conclude la Monteverde- che hanno inventato teatro online, incontri con artisti e presentazioni di libri sul digitale. E la sfrutteremo anche per Macerata d'estate. Pure le festività patronali di San Giuliano dovranno essere in qualche modo riviste e su questo sta già lavorando la Pro Loco di Macerata per poter organizzare questa festa in modo diverso».

Mauro Giustozzi

