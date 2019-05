Per l'adeguamento sismico delle scuole via libera ai fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE RISORSEMACERATA Risorse per 120 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici. È quanto previsto dal decreto del Miur che punta ad accelerare gli interventi nelle scuole delle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Il decreto è stato trasmesso nei giorni scorsi alla Conferenza Unificata. «Si tratta di un investimento importante - ha sottolineato il ministro Marco Bussetti - e di un segnale concreto di impegno attivo nei confronti di...